Balade canoë sur l’Aber Ildut

Cale de Kerglonou Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-13 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Embarquons en canoë canadien pour partir à la découverte de l’Aber Ildut. Suivons le courant qui rentre dans les terres. Poussé par la marée, laissons-nous porter à la découverte de cet écrin de verdure tous les sens en éveil. La faune et la flore se dévoilent au rythme de nos pagaies, petit à petit, la civilisation s’éloigne et l’eau se mêle aux histoires racontées pour une balade unique en son genre. Peut-être apercevrons-nous Morban, ou se dessinera-t-il devant nous sous la forme d’un rocher, d’un arbre… .

Cale de Kerglonou Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

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English : Balade canoë sur l’Aber Ildut

L’événement Balade canoë sur l’Aber Ildut Plouarzel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT IROISE BRETAGNE