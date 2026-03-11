Balade canoë sur l’Aveyron à Villefranche Villefranche-de-Rouergue

Balade canoë sur l’Aveyron à Villefranche

Samedi 2026-09-05

2026-09-05

Suivez un animateur d’EPAGE Aveyron Amont lors d’une balade en canoë sur l’Aveyron et le long des berges à Villefranche. Le thème sera Au cœur de la ville vivre avec la rivière .

Suivez un animateur d’EPAGE Aveyron Amont et découvrez la faune, la flore et le petit patrimoine local, l’histoire naturelle du site, ses activités humaines passées et contemporaines.

Le point de rendez-vous est la base de loisirs, chemin du Teulel.

Balade d’une durée d’environ 2h30

Pensez à prendre une tenue de rechange.

Nombre de participants maximum 10 personnes

Conditions de participation

Toute personne inscrite doit savoir nager de manière autonome. .

Chemin du Teulel Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

Follow a guide from EPAGE Aveyron Amont on a canoe trip along the banks of the Aveyron in Villefranche. The theme will be In the heart of the city: living with the river .

