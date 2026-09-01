Balade caritative à moto Besson
samedi 19 septembre 2026 · Besson
Informations pratiques
Besson
Balade caritative à moto
Place de la Mairie Besson Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5 euros par casques
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Parcours d’environ 160 km au profit de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Besson. Café d’accueil et boisson pendant la pause offerts.
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Place de la Mairie Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 05 98 38
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English :
A ride of approximately 160 km to benefit the Besson Firefighters’ Association. Complimentary coffee and a drink during the break.
L’événement Balade caritative à moto Besson a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région