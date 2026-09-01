Informations pratiques

Besson

Balade caritative à moto

Place de la Mairie Besson Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5 euros par casques

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Parcours d’environ 160 km au profit de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Besson. Café d’accueil et boisson pendant la pause offerts.

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Place de la Mairie Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 05 98 38

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English :

A ride of approximately 160 km to benefit the Besson Firefighters’ Association. Complimentary coffee and a drink during the break.

L’événement Balade caritative à moto Besson a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région