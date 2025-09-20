Balade « Cavillargues et son patrimoine architectural » Lavoir Cavillargues

Balade « Cavillargues et son patrimoine architectural » Lavoir Cavillargues samedi 20 septembre 2025.

Balade « Cavillargues et son patrimoine architectural » Samedi 20 septembre, 15h00 Lavoir Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir lors d’une promenade à travers le village son histoire, les traces de son passé et son patrimoine architectural.

Lavoir Place Étienne Brunel, 30330 Cavillargues Cavillargues 30330 Gard Occitanie Le lavoir est créé en 1898 sur le cours d’eau Auzigue.

Venez découvrir lors d’une promenade à travers le village son histoire, les traces de son passé et son patrimoine architectural.

© Pascale Fanton