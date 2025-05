Balade Cezanne – Aix-en-Provence, 29 juin 2025 18:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-29 18:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-29

A l’occasion du lancement de l’année Cézanne, et de l’exposition-événement au Musée Granet, Josette Baïz est invitée à chorégraphier la Balade Cézanne, grande déambulation colorée et joyeuse qui s’élancera le 29 juin 2025 à 18h en haut du Cours Mirabeau. 120 jeunes danseurs, de Grenade et d’écoles de danse invitées, rendent hommage à l’œuvre du maître dans un tableau vivant coloré et joyeux. Les enfants, équipés de peintures et de poudres colorées, vêtus de tabliers de peintre, feront jaillir une palette de couleurs cher à l’artiste



La balade vous conduira jusqu’à la Rotonde pour un module chorégraphique festif et dynamique suivi d’un bal sautillant et euphorique.





Direction artistique Josette Baïz assistée de Magali Fouque, Kanto Andrianoely et Stéphanie Vial

Interprètes 120 danseurs de Grenade et d’écoles de danse invitées avec la participation de l’école de danse de Rousset Arcdanse.

Musique Laurent Pernice, Emmanuel Touchard

Avec la complicité artistique de Caroline Selig, directrice artistique de la Cie Artonik. .

Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Josette Baïz was invited to choreograph the Balade Cezanne: 120 children from Groupe Grenade and amateur dance classes paid tribute to the master’s work in a colorful and joyful tableau vivant.

German :

Josette Baïz wird eingeladen, die Balade Cezanne zu choreografieren: 120 Kinder aus der Groupe Grenade und aus Amateurtanzkursen huldigen dem Werk des Meisters in einem farbenfrohen und fröhlichen Tableau vivant.

Italiano :

Josette Baïz è stata invitata a coreografare la Balade Cezanne: 120 bambini del Groupe Grenade e delle classi di danza amatoriali hanno reso omaggio all’opera del maestro in un tableau vivant colorato e gioioso.

Espanol :

Josette Baïz fue invitada a coreografiar la Balade Cezanne: 120 niños del Groupe Grenade y de clases de danza de aficionados rindieron homenaje a la obra del maestro en un colorido y alegre tableau vivant.

