Balade Cezanne, de la pinède aux carrière de Bibémus Départ devant l’entrée du Château du Tholonet Le Tholonet samedi 6 juin 2026.

Le Tholonet

Balade Cezanne, de la pinède aux carrière de Bibémus

Samedi 6 juin 2026 de 17h à 21h.

Samedi 12 septembre 2026 de 17h à 21h.

Samedi 26 septembre 2026 de 17h à 21h.

Samedi 10 octobre 2026 de 17h à 21h.

Samedi 7 novembre 2026 de 17h à 21h. Départ devant l’entrée du Château du Tholonet 3099 route Cezanne Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-09-12 2026-09-26 2026-10-10 2026-11-07

Vivez la Provence comme un tableau vivant ! Depuis le Parc de Roques Hautes jusqu’au plateau de Bibémus, laissez-vous émerveiller par un spectacle haut en couleurs l’ocre flamboyant de la terre, le vert profond des pins et le bleu Azur du ciel.

Ces paysages, immortalisés par Paul Cezanne, n’attendent que vous pour révéler leur magie. Marchez sur les sentiers que le père de l’art moderne a arpentés, laissez-vous inspirer par la montagne Sainte-Victoire et ressentez sa puissance géologique et son énergie rocailleuse , comme le disait Cezanne.



Une fois sur le plateau, vous ferez un petit passage aux carrières de Bibémus, véritable écrin où le végétal rencontre le minéral.



En plus d’évoquer Cezanne, la randonnée sera enrichie d’anecdotes historiques et d’une percée dans l’univers géologique et l’écosystème de la Sainte-Victoire, la montagne emblématique de Provence.



➜ Balade à pied Entreprise handi-accueillante: ouvert au public avec besoins spécifiques sur justificatif. Merci de contacter impérativement l’organisateur pour vérifier l’accessibilité de la balade

➜ Langue français et anglais

➜ Durée 4h environ

➜ Rando niveau moyen

➜ Dénivelé +/- 300m

➜ Materiel: chaussures de marche et/ou bâtons, eau et pique-nique.



Rendez-vous au Tholonet, devant les grilles du parking du Chateau (3099 route Cezanne, parking gratuit à proximité), également accessible en bus ligne 110, stop Ferrageon



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Départ devant l’entrée du Château du Tholonet 3099 route Cezanne Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Experience Provence as a living painting! From the Parc de Roques Hautes to the Bibémus plateau, let yourself be captivated by a vibrant spectacle: the fiery ochre of the earth, the deep green of the pines, and the azure blue of the sky.

L’événement Balade Cezanne, de la pinède aux carrière de Bibémus Le Tholonet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence