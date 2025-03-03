Balade Cezanne & pratique artistique en plein air Aix-en-Provence

Lundi 3 mars 2025 de 14h à 17h.

Lundi 14 avril 2025 de 14h à 17h.

Lundi 26 mai 2025 de 14h à 17h.

Lundi 2 juin 2025 de 17h à 20h.

Lundi 7 juillet 2025 de 17h à 20h.

Lundi 29 septembre 2025 de 14h à 17h.

Lundi 20 octobre 2025 de 14h à 17h.

Lundi 3 novembre 2025 de 14h à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Reporté en cas de mauvais temps. Rendez-vous aux portes du Château du Tholonet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : Lundi 2025-03-03 14:00:00

fin : 2025-10-20 17:00:00

Date(s) :

2025-03-03 2025-04-14 2025-05-26 2025-06-02 2025-07-07 2025-09-29 2025-10-20 2025-11-03

Venez marcher sur les pas du maître Paul Cézanne et découvrez les différentes techniques artistiques du peintre en pratiquant sur le motif.

Dans un premier temps, au départ du village du Tholonet, on arpentera les chemins de Cezanne à travers la garrigue, ponctués par des analyses de ses œuvres. C’est au pied de la Sainte-Victoire qu’il est venu poser son chevalet.

Elodie, guide conférencière spécialiste du peintre, vous racontera son histoire, ses méthodes picturales et pourquoi il a choisi de s’établir autour des carrières de Bibémus les 10 dernières années de sa vie.



En seconde partie de balade, une fois arrivés sur le plateau de Bibémus, on installera votre matériel en extérieur devant le motif choisi, et Emmanuelle Ricochastel, artiste peintre diplômée de la faculté d’Aix-en-Provence et de Paris IV, vous initiera à la création sur le motif, comme au temps des impressionnistes du XIXe siècle.

A chaque sortie, vous pourrez vous essayer à une technique différente (fusain, pastels secs, pastels gras, peinture), dans les lieux du plateau de Bibémus (pinède, falaise, balcons). Venez vivre l’expérience de l’impression sensorielle à l’expression artistique en pleine nature.



Equipement chaussures de marche (marche avec dénivelé), eau, pique-nique, matériel de peinture si vous avez le vôtre, sinon il peut être fourni sur demande.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français et en anglais

➜ Durée 3h ​

➜ Matériel chaussures de marche, eau, pique-nique à prévoir lors des sorties coucher de soleil en été.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Rendez-vous aux portes du Château du Tholonet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Follow your guide in the footsteps of the painter Paul Cézanne and try your hand at painting like the master.

German :

Wandeln Sie auf den Spuren des Meisters Paul Cézanne und lernen Sie die verschiedenen künstlerischen Techniken des Malers kennen, indem Sie am Motiv üben.

Italiano :

Seguite le orme del maestro Paul Cézanne e scoprite le diverse tecniche artistiche utilizzate dal pittore esercitandovi sul motivo.

Espanol :

Venga a seguir los pasos del maestro Paul Cézanne y descubra las diferentes técnicas artísticas utilizadas por el pintor practicando sobre el motivo.

