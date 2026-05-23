Rimou

Balade Champêtre à Rimou

Place de l’Eglise Rimou Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Les comédiens amateurs de l’Arthéa viendront animer le bourg de Rimou le temps d’une balade théâtrale dominicale…

Venez donc vous promener dans les rues de votre village où, au détour d’une ruelle, d’une maison, d’un jardin, les comédiens vous surprendront sur des textes drôles et burlesques.

Mise en espace Caroline Jarril.

Libre participation. .

Place de l’Eglise Rimou 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 07 08 80

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English :

L’événement Balade Champêtre à Rimou Rimou a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne