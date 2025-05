Balade champêtre – Cours-de-Monségur, 31 mai 2025 09:30, Cours-de-Monségur.

Gironde

Balade champêtre 4 Lieu-dit À Labarte Cours-de-Monségur Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 09:30:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-05-31

2025-06-28

2025-07-26

Venez découvrir notre ferme, ses jardins et son terrain bordé par le Dropt, lors d’une balade ludique et interactive. Nous approcherons de manière pratique et sensorielle une dizaine de plantes communes. Nous verrons l’importance de ces végétaux tant sur le plan nutritif que médicinal de quoi les valoriser ! Une balade champêtre utile pour vous donner les clefs dans la reconnaissance des plantes. 12 personnes maximum. Accessible aux enfants, gratuits pour les moins de 14 ans. .

4 Lieu-dit À Labarte

Cours-de-Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 17 51 79

