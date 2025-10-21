Balade champignons Saint-Laurent-de-Condel

Balade champignons Saint-Laurent-de-Condel mardi 21 octobre 2025.

2025-10-21

2025-10-21

2025-10-21

Balade champignons en forêt de Grimbosq

Balade découverte et conseils culinaires en compagnie de Pascal Angenard, ancien chef étoilé normand.

Réservation obligatoire.

RDV Parking de la Petite Bichotte (entrée de Saint-Laurent-de-Condel) à 14h.

Tenue et chaussures adaptées à prévoir selon la météo. Pensez à votre panier et votre couteau. .

Parking de la Petite Bichotte Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

English : Balade champignons

Mushroom walk in Grimbosq forest

German : Balade champignons

Pilzspaziergang im Wald von Grimbosq

Italiano :

Passeggiata tra i funghi nella foresta di Grimbosq

Espanol :

Senderismo con setas en el bosque de Grimbosq

