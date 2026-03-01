Balade Chant dans la Ronde Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc
Balade Chant dans la Ronde Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc mardi 31 mars 2026.
Balade Chant dans la Ronde
Ti ar Vro L’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 19:00:00
fin : 2026-03-31 21:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Telenn, SKV, De Ouip en Ouap et Les Châoupilous co-organisent la soirée Chant dans la Ronde.
Chants de Haute et Basse-Bretagne résonneront au son des talons sur le parquet du Ti ar Vro-l’Ôté. .
Ti ar Vro L’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
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English :
L’événement Balade Chant dans la Ronde Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme