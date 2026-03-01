Balade Chant dans la Ronde Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Balade Chant dans la Ronde

Ti ar Vro L’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31 21:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Telenn, SKV, De Ouip en Ouap et Les Châoupilous co-organisent la soirée Chant dans la Ronde.

Chants de Haute et Basse-Bretagne résonneront au son des talons sur le parquet du Ti ar Vro-l’Ôté. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

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English :

L’événement Balade Chant dans la Ronde Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme