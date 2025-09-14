Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize
Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l'Autize dimanche 14 septembre 2025.
Place du Château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Un itinéraire accessible à tous, ponctué de haltes musicales et de découvertes patrimoniales.
Rassemblement Place du château à 9h00 pour l’accueil.
Circuit de 5km à la découverte des lavoirs et des villages de la commune.
3 haltes commentées et chantées
Verre de l’amitié à l’arrivée
Pique nique tiré du sac sous les halles
Rencontre et échanges avec les bénévoles des JM France Deux Sèvriens.
Pourquoi participer ?
Pour vivre un moment chaleureux et musical
Pour découvrir Coulonges sur l’Autize autrement
Pour rencontrer des personnes passionnées
✍️ Comment s’inscrire ?
Participation 5€ Inscription conseillée pour des raisons
d’organisation (envoi des paroles de chansons, tutos chants)
Envoyez un mail à baladejmf@orange.fr
Ou contactez-nous au 06 74 22 36 20 .
Place du Château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
