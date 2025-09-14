Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize

Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize dimanche 14 septembre 2025.

Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Un itinéraire accessible à tous, ponctué de haltes musicales et de découvertes patrimoniales.

Rassemblement Place du château à 9h00 pour l’accueil.

Circuit de 5km à la découverte des lavoirs et des villages de la commune.

3 haltes commentées et chantées

Verre de l’amitié à l’arrivée

Pique nique tiré du sac sous les halles

Rencontre et échanges avec les bénévoles des JM France Deux Sèvriens.

Pourquoi participer ?

Pour vivre un moment chaleureux et musical

Pour découvrir Coulonges sur l’Autize autrement

Pour rencontrer des personnes passionnées

Participation 5€ Inscription conseillée pour des raisons

d’organisation (envoi des paroles de chansons, tutos chants)

Envoyez un mail à baladejmf@orange.fr

Ou contactez-nous au 06 74 22 36 20 .

Place du Château Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

