Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France

Place de la Mairie Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association des Jeunesses

musicales de France des

Deux-Sèvres organise une

randonnée chantante entre haies

et lavoirs. .

Place de la Mairie Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 22 36 20 baladejmf@orange.fr

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English : Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France

L’événement Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-03-23 par CC Val de Gâtine