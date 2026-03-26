Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize
Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize dimanche 29 mars 2026.
Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France
Place de la Mairie Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’association des Jeunesses
musicales de France des
Deux-Sèvres organise une
randonnée chantante entre haies
et lavoirs. .
Place de la Mairie Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 22 36 20 baladejmf@orange.fr
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English : Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France
L’événement Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-03-23 par CC Val de Gâtine
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