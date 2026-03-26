Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize

Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Place de la Mairie Coulonges-sur-l'Autize 2026-03-29

Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize dimanche 29 mars 2026.

Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France

Place de la Mairie Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

L’association des Jeunesses
musicales de France des
Deux-Sèvres organise une
randonnée chantante entre haies
et lavoirs.   .

Place de la Mairie Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 22 36 20  baladejmf@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France

L’événement Balade chantante avec les Jeunesses Musicales de France Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-03-23 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres)