Balade Chantante JM France Vienne Pays Châtelleruadais Châtellerault

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Rejoignez-nous pour chanter, marcher, découvrir et partager
Le parcours
Un itinéraire accessible à tous, ponctué de haltes musicales et de découvertes patrimoniales
Départ Pôle culturel de la Taupanne Quais de la Vienne Traversée du Pont de Hogues Arrivée au Conservatoire.
Animations
Chants collectifs animés par notre bénévole Gérard Blanchet Haltes chantées Escalier école Haigneré Parc du Château Parc du Conservatoire
Présentation du patrimoine architectural local par notre bénévole Danièle Paulet
Verre de l’amitié à l’arrivée
Pourquoi participer ?
Pour vivre un moment chaleureux et musical
Pour découvrir Châtellerault autrement
Pour rencontrer des personnes passionnées
✍️ Comment s’inscrire ?
Inscription gratuite mais obligatoire pour des raisons d’organisation .
JM France Vienne Pays Châtelleruadais 8 rue de la Taupanne Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 12 20 41 payschatelleraudais@jmfrance.org
