Balade Chantante JM France Vienne Pays Châtelleruadais Châtellerault

Balade Chantante dimanche 21 septembre 2025.

Balade Chantante

JM France Vienne Pays Châtelleruadais 8 rue de la Taupanne Châtellerault Vienne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Rejoignez-nous pour chanter, marcher, découvrir et partager

Le parcours

Un itinéraire accessible à tous, ponctué de haltes musicales et de découvertes patrimoniales

Départ Pôle culturel de la Taupanne Quais de la Vienne Traversée du Pont de Hogues Arrivée au Conservatoire.

Animations

Chants collectifs animés par notre bénévole Gérard Blanchet Haltes chantées Escalier école Haigneré Parc du Château Parc du Conservatoire

Présentation du patrimoine architectural local par notre bénévole Danièle Paulet

Verre de l’amitié à l’arrivée

Pourquoi participer ?

Pour vivre un moment chaleureux et musical

Pour découvrir Châtellerault autrement

Pour rencontrer des personnes passionnées

✍️ Comment s’inscrire ?

Inscription gratuite mais obligatoire pour des raisons d’organisation .

JM France Vienne Pays Châtelleruadais 8 rue de la Taupanne Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 12 20 41 payschatelleraudais@jmfrance.org

