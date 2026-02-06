Balade chantée à Laruns Rues de Laruns Laruns

Balade chantée à Laruns

Rues de Laruns 20 place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, pour vous faire découvrir Laruns, son histoire pastorale, ses lavoirs, sa langue natale et ses chansons.

Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. Rendez-vous pour le départ devant l’Office de Tourisme de Laruns. .

Rues de Laruns 20 place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41 animations@laruns.fr

