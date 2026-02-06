Balade chantée à Laruns Rues de Laruns Laruns
Balade chantée à Laruns Rues de Laruns Laruns mardi 24 février 2026.
Balade chantée à Laruns
Rues de Laruns 20 place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, pour vous faire découvrir Laruns, son histoire pastorale, ses lavoirs, sa langue natale et ses chansons.
Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. Rendez-vous pour le départ devant l’Office de Tourisme de Laruns. .
Rues de Laruns 20 place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41 animations@laruns.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade chantée à Laruns
L’événement Balade chantée à Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées