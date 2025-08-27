Balade chantée au coeur de la nature Glénac La Gacilly

Glénac 9 Rue du Marais La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-08-27 15:00:00

fin : 2025-08-27 16:30:00

2025-08-27

Au fil d’une balade chantée entrainante, venez en apprendre un peu plus sur la nature qui vous entoure. Au cœur du Mortier de Glénac, venez chantonner des musiques et contes bretons, tout en ouvrant l’œil sur la faune et la flore locale habitant le long de l’Oust et de l’Aff !

Informations pratiques chaussures de randonnée recommandées, vêtements de pluie selon la météo, apporter une gourde, porte-bébé préconisé.

En cas de pluie, une possibilité de replis est proposée.

De 15h à 16h30 départ du port de Glénac

Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme. .

+33 2 99 08 21 75

