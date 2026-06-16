Balade chantée avec le trio Forj Les Suspensions de l’été Vallée du Rimon Domloup jeudi 20 août 2026.

Domloup

Balade chantée avec le trio Forj Les Suspensions de l’été

Vallée du Rimon Rue du Petit Bois Domloup Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 21:15:00

Date(s) :

2026-08-20

Entre pays bazouge et pays paludier, la Haute-Bretagne déploie toute la richesse de son univers gallo. Le trio FORJ puise son inspiration dans ces terres de caractère pour réinventer les répertoires traditionnels avec une énergie résolument actuelle, donnant naissance à une musique gallèse vivante, inventive et profondément contemporaine.

Pour cet événement inédit, FORJ animera une balade chantée et musicale au cœur de l’espace naturel de la vallée du Rimon une invitation à découvrir les paysages autrement, au rythme des sons, des chants et des histoires du territoire.

Tout public

Durée 1h15 (45min 1h de marche environ)

Parking parking de la vallée du Rimon et parking de la mairie .

Vallée du Rimon Rue du Petit Bois Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Balade chantée avec le trio Forj Les Suspensions de l’été Domloup a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CHATEAUGIRON