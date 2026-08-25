Balade chantée: D’un lavoir à l’autre Journées européennes du Patrimoine Office de Tourisme Laruns
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Balade chantée: D’un lavoir à l’autre Journées européennes du Patrimoine
Office de Tourisme 20 Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, véritable enfant du pays et auteur-compositeur larunsois, pour vous faire découvrir Laruns, son histoire pastorale, ses lavoirs et sa langue natale. Ses chansons, aux textes poétiques écrits en béarnais (sa langue maternelle), en français ou en espagnol, dégagent une authenticité rare et une grande sensibilité, portées par un attachement profond à sa vallée natale. .
Office de Tourisme 20 Place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 info@valleedossau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade chantée: D’un lavoir à l’autre Journées européennes du Patrimoine
L’événement Balade chantée: D’un lavoir à l’autre Journées européennes du Patrimoine Laruns a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- A la découverte de la faune pyrénéenne Maison du parc national des Pyrénées Laruns 25 août 2026
- Balade chantée à Laruns Rues de Laruns Laruns 25 août 2026
- Lou Cuyala d’Aüssau Rue du port Laruns 25 août 2026
- Enquête aux lacs d’Ayous Maison du Parc National des Pyrénées Laruns 26 août 2026
- Projection échanges Rasco et nous Maison du parc national des Pyrénées Laruns 26 août 2026