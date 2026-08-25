Balade chantée: D’un lavoir à l’autre Journées européennes du Patrimoine Office de Tourisme Laruns

Informations pratiques

Laruns

Balade chantée: D’un lavoir à l’autre Journées européennes du Patrimoine

Office de Tourisme 20 Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, véritable enfant du pays et auteur-compositeur larunsois, pour vous faire découvrir Laruns, son histoire pastorale, ses lavoirs et sa langue natale. Ses chansons, aux textes poétiques écrits en béarnais (sa langue maternelle), en français ou en espagnol, dégagent une authenticité rare et une grande sensibilité, portées par un attachement profond à sa vallée natale. .

Office de Tourisme 20 Place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 info@valleedossau.fr

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English : Balade chantée: D’un lavoir à l’autre Journées européennes du Patrimoine

L’événement Balade chantée: D’un lavoir à l’autre Journées européennes du Patrimoine Laruns a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées