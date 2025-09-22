Balade chantée, d’une rive à l’autre Douarnenez
Quai Agnès Péron Douarnenez Finistère
Début : 2025-09-22 14:30:00
Venez découvrir Douarnenez et la culture bretonne d’une manière originale. Vous voyagerez en chansons d’un port à l’autre, de la ville au sentier côtier, d’un chant de lutte des sardinières de 1924 à une complainte sur l’histoire de la ville d’Ys engloutie, …
Et si le cœur vous en dit, laissez-vous emporter dans la danse et le chant.
Su réservation. .
Quai Agnès Péron Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
