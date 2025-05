Balade Chantée et Contée – Village de Moras Moras-en-Valloire, 14 juin 2025 18:00, Moras-en-Valloire.

Balade Chantée et Contée au fil du patrimoine de Moras en Valloire organisé par Moras en Valeur et la Chorale du Fa Perché.

Village de Moras Départ de l’église

Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Singing and storytelling stroll through the heritage of Moras en Valloire, organized by Moras en Valeur and the Chorale du Fa Perché.

German :

Gesungener und erzählter Spaziergang entlang des Kulturerbes von Moras en Valloire, organisiert von Moras en Valeur und dem Chorale du Fa Perché.

Italiano :

Passeggiata canora e narrativa attraverso il patrimonio di Moras en Valloire, organizzata da Moras en Valeur e dalla Chorale du Fa Perché.

Espanol :

Paseo cantado y narrado por el patrimonio de Moras en Valloire, organizado por Moras en Valeur y la Coral del Fa Perché.

