Balade chantée Le Port La Richardais

La Richardais

Balade chantée

Le Port La Grève La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Balade organisée par l’association Douar Ha Mor de La Richardais

Ce programme de chants à la marche et à la danse est l’occasion de découvrir les différentes compétences de l’association avec le bagad, les danseurs, les musiciens de l’association et Les Chantous.

Programme

– 9 h 45 départ en musique sur le port, à la cale de La Richardais

– le long du circuit 2 arrêts d’environ 15 mn avec musique, chants et danses

– 12 h 15 retour au port avec un accueil par les musiciens de l’association, pour quelques pas de danse

Circuit d’environ 5 km.

Libre participation. .

Le Port La Grève La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 60 83 52 22

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English :

L’événement Balade chantée La Richardais a été mis à jour le 2026-06-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme