Balade chantée Le Port La Richardais
Balade chantée Le Port La Richardais dimanche 21 juin 2026.
La Richardais
Balade chantée
Le Port La Grève La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Balade organisée par l’association Douar Ha Mor de La Richardais
Ce programme de chants à la marche et à la danse est l’occasion de découvrir les différentes compétences de l’association avec le bagad, les danseurs, les musiciens de l’association et Les Chantous.
Programme
– 9 h 45 départ en musique sur le port, à la cale de La Richardais
– le long du circuit 2 arrêts d’environ 15 mn avec musique, chants et danses
– 12 h 15 retour au port avec un accueil par les musiciens de l’association, pour quelques pas de danse
Circuit d’environ 5 km.
Libre participation. .
Le Port La Grève La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 60 83 52 22
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English :
L’événement Balade chantée La Richardais a été mis à jour le 2026-06-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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