Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade chantée Le Port La Richardais

Balade chantée Le Port La Richardais dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Port

Adresse : La Grève

Ville : 35780 La Richardais

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

La Richardais

Balade chantée

Le Port La Grève La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Balade organisée par l’association Douar Ha Mor de La Richardais

Ce programme de chants à la marche et à la danse est l’occasion de découvrir les différentes compétences de l’association avec le bagad, les danseurs, les musiciens de l’association et Les Chantous.

Programme
– 9 h 45 départ en musique sur le port, à la cale de La Richardais
– le long du circuit 2 arrêts d’environ 15 mn avec musique, chants et danses
– 12 h 15 retour au port avec un accueil par les musiciens de l’association, pour quelques pas de danse

Circuit d’environ 5 km.
Libre participation.   .

Le Port La Grève La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 60 83 52 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade chantée La Richardais a été mis à jour le 2026-06-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à La Richardais (Ille-et-Vilaine)