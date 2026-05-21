Balade chantée Saint-Clément-sur-Guye

Saint-Clément-sur-Guye

Balade chantée autour de Saint-Clément-sur-Guye

Parking de la Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La chorale Rencontres vous embarque pour une balado-diffusion champêtre ( un podcast à la bourguignonne ). Inutile d’apporter vos casques audio, le chœur vous enveloppera de ses douces sonorités au gré d’une balade charmante qui vous fera découvrir des lieux insolites de deux villages, qui accueillent cette année nos facéties

– Collonges-en-Charolais le 7 juin,

– Saint-Clément-sur-Guye le 14 juin.

Ces petites boucles accessibles à tous, d’environ 3 km, ponctuées de pauses chantantes pourront être parcourues au besoin en navette pour celles et ceux qui ne peuvent gambader aisément.

Départ à 16h30 sur le parking de la salle de fêtes du village, balade de 2 heures environ. .

Parking de la Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

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English : Balade chantée autour de Saint-Clément-sur-Guye

L’événement Balade chantée autour de Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)