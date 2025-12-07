Balade « Cheminements et circulations au fil du temps » Devant l’église Availles-Limouzine

Devant l'église 37 Rue de l'Église Availles-Limouzine Vienne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Availles-Limouzine, située au Moyen Âge dans le comté de la Marche, était une zone de passage. Au cours de cette balade nous évoquerons l’ancien chemin saulnier, les traversées de la Vienne, le chemin des meules , les voyages et pèlerinages locaux… autant de témoignages des circulations des hommes au fil du temps. Et au lendemain de la saint Nicolas nous terminerons la balade autour d’une pause gourmande épicée.

Prévoir voiture et bonnes chaussures.

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

Devant l’église 37 Rue de l’Église Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

