Balade Cherchons les champignons ! Maison du patrimoine naturel Sadirac

Balade Cherchons les champignons !

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac Gironde

Tous les dimanches entre 14 h 30 et 18 h, visite libre de la Maison du patrimoine naturel du Créonnais (MPNC) à Sadirac et à 15 h, activité ou balade de découverte de l’environnement pour toute la famille. Le dimanche 19 octobre, à l’approche de l’automne, le balade sera intitulée Cherchons les champignons ! . Quelle démarche entreprendre pour identifier les principales familles de champignons quand on est un débutant ? Pour vous aider, au cours de la promenade, nous nous appuierons sur différentes méthodes d’observation et sur les résultats scientifiques récents. Sans inscription nécessaire au préalable. Entrée libre. .

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr

