Balade circassienne à la découverte du patrimoine Office de tourisme Pérouges Pérouges

Balade circassienne à la découverte du patrimoine 20 et 21 septembre Office de tourisme Pérouges Ain

Gratuit et accessible à tous sans réservation, prévoir de bonnes chaussures de marche.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrir le patrimoine architectural autrement, ça vous dit ? Le temps d’une balade circassienne aux airs de cache-cache, jongleurs, contorsionnistes et autres acrobates nous invitent à porter un regard neuf sur les pierres centenaires de la cité médiévale de Pérouges. Un moment assurément poétique, parfois drôle, souvent émouvant, qui surprendra autant les petits que les grands.

Office de tourisme Pérouges 9, route de la Cité, 01800 Pérouges, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Pérouges 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 67 12 70 84 http://www.perouges-bugey-tourisme.com La cité de Pérouges a remplacé, sur la fin du XIVe siècle/début du XVe siècle, une vieille forteresse, afin de profiter du passage des marchands toujours plus nombreux à arpenter la route des grandes foires. Le petit bourg a vécu du tissage du chanvre et du travail du cuir jusqu’au XIXe siècle. Restaurée de manière remarquable, vous ne serez pas dérangés par des éléments modernes ! Son arbre de la liberté, son histoire de ville frontière et ses anecdotes sauront vous plaire au fil des ruelles.

