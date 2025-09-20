Balade circassienne Étang communal de la Cayenne Frazé

Balade circassienne Étang communal de la Cayenne Frazé samedi 20 septembre 2025.

Balade circassienne Samedi 20 septembre, 16h15 Étang communal de la Cayenne Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:15:00 – 2025-09-20T18:00:00

Spectacle déambulatoire de l’étang à l’église.

Par la Compagnie Trat.

Au travers d’un conte mélangeant invention et réalité, mythes et légendes, vous serez invité à poser un nouveau regard sur l’espace qui vous entoure. Au cours de la balade, la Compagnie Trat vous accompagnera dans une aventure qui vous fera redécouvrir votre territoire. Le cirque s’immiscera comme une parenthèse poétique invitant à ouvrir les yeux autant que les oreilles. L’aérienne évoluera ainsi dans un chêne centenaire ou suspendu à un pont, l’équilibriste se mêlera aux troncs d’arbres, la contorsionniste fera d’un jardin à la française son nouveau foyer.

La Balade Circassienne est un nouveau moyen d’aborder son territoire, une manière de relier la « petite » histoire d’un lieu à la grande Histoire, une invitation à rêver pour mieux se rapprocher, apprendre, et fédérer.

Étang communal de la Cayenne Rue du 19-Mars-1962 28160 Frazé Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 59 51

Spectacle déambulatoire de l’étang à l’église.

DR