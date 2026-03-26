Balade circuits à poney Dehlingen
Balade circuits à poney Dehlingen vendredi 17 avril 2026.
Balade circuits à poney
5 rue de l’Eglise Dehlingen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-07-10 2026-08-14
Baladez-vous à dos de poney dans le village de Dehlingen, empruntez prés et vergers pour découvrir ses paysages et son patrimoine archéologique.
Enfant de 5 à 10 ans accompagné d’un adulte.
Balade animée par l’Ecurie de Beltrane de Dehlingen accompagnée d’un archéologue.
Animation annulée en cas de mauvaise météo. .
5 rue de l’Eglise Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 84 60 accueil@cip-lavilla.fr
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English :
L’événement Balade circuits à poney Dehlingen a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
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