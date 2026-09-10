Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil, Beaubreuil, Limoges

Informations pratiques

Balade Cluedo – quartier de Beaubreuil Samedi 19 septembre, 11h00 Beaubreuil Haute-Vienne

15 personnes max – à partir de 12 ans – balade à prix libre – réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Au petit matin du 18 septembre, une découverte surprend les habitants de Beaubreuil : le célèbre panneau publicitaire Carrefour a disparu. Installé depuis des années, il faisait partie du paysage du quartier.

Mais le panneau n’a pas simplement été démonté. Quelqu’un a organisé sa disparition. Comment a-t-il été retiré ? Et surtout, qui l’a volé, et dans quel but ?

Menez l’enquête au cours de cette balade spéciale organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

À partir de 12 ans. 15 personnes maximum. Balade à prix libre. Réservation obligatoire sur notre site internet.

Beaubreuil Beaubreuil 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://limoges.alternative-urbaine.com/balade/balade-cluedo/ »}]

Au petit matin du 18 septembre, une découverte surprend les habitants de Beaubreuil : le célèbre panneau publicitaire Carrefour a disparu.Installé depuis des années, il faisait partie du paysage du a…

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