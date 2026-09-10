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Balade Cluedo – quartier du Val de l’Aurence Nord, Quartier du Val de l’Aurence Nord, Limoges

samedi 19 septembre 2026 · Quartier du Val de l'Aurence Nord · Limoges

Balade Cluedo – quartier du Val de l’Aurence Nord, Quartier du Val de l’Aurence Nord, Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Quartier du Val de l'Aurence Nord
Adresse
5 rue du Maréchal Joffre, 87000 Limoges
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
15 personnes max - à partir de 12 ans - balade à prix libre - réservation obligatoire

Balade Cluedo – quartier du Val de l’Aurence Nord Samedi 19 septembre, 17h00 Quartier du Val de l’Aurence Nord Haute-Vienne

15 personnes max – à partir de 12 ans – balade à prix libre – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Le week-end dernier, l’équipe professionnelle du CSP a été retrouvée inconsciente dans les vestiaires, à seulement 2h de la finale décisive du Championnat de France. Un match crucial, dont l’issue pouvait lui ouvrir les portes du Championnat du monde.

Qui a endormi les joueurs ? Pourquoi ? Et surtout, qui avait intérêt à les empêcher de disputer cette finale ?

Vous êtes un détective privé mandaté pour résoudre cette mystérieuse affaire. Saurez-vous retrouver le coupable ?

À partir de 12 ans. Balade à prix libre. Réservation obligatoire.

Balades spéciales organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

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Le week-end dernier, l’équipe professionnelle du CSP a été retrouvée inconsciente dans les vestiaires, à seulement 2 heures de la finale décisive du Championnat de France.Un match crucial, dont les a…

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