Balade Cluedo – quartier du Val de l’Aurence Nord, Quartier du Val de l’Aurence Nord, Limoges

Informations pratiques

Balade Cluedo – quartier du Val de l’Aurence Nord Samedi 19 septembre, 17h00 Quartier du Val de l’Aurence Nord Haute-Vienne

15 personnes max – à partir de 12 ans – balade à prix libre – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Le week-end dernier, l’équipe professionnelle du CSP a été retrouvée inconsciente dans les vestiaires, à seulement 2h de la finale décisive du Championnat de France. Un match crucial, dont l’issue pouvait lui ouvrir les portes du Championnat du monde.

Qui a endormi les joueurs ? Pourquoi ? Et surtout, qui avait intérêt à les empêcher de disputer cette finale ?

Vous êtes un détective privé mandaté pour résoudre cette mystérieuse affaire. Saurez-vous retrouver le coupable ?

À partir de 12 ans. Balade à prix libre. Réservation obligatoire.

Balades spéciales organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Quartier du Val de l’Aurence Nord 5 rue du Maréchal Joffre, 87000 Limoges Limoges 87000 Val de l’Aurence Nord Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://limoges.alternative-urbaine.com/balade/balade-cluedo/ »}]

Le week-end dernier, l’équipe professionnelle du CSP a été retrouvée inconsciente dans les vestiaires, à seulement 2 heures de la finale décisive du Championnat de France.Un match crucial, dont les a…

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