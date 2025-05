Balade collective – Rue des Bénédictins Lancieux, 31 mai 2025 14:00, Lancieux.

Côtes-d’Armor

Balade collective Rue des Bénédictins Parking du Tertre Corlieu Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 14:00:00

fin : 2025-05-31 16:30:00

Date(s) :

2025-05-31

Dans le cadre de la Concertation pour l’élaboration du projet de territoire pour le polder de Lancieux, une balade collective est organisée le samedi 31 mai 2025, de 14h à 16h30

Immersion dans le polder en 2100 !

Arpentage sur site ponctué de présentations.

À l’extrémité est du département des Côtes-d’Armor, la baie de Lancieux abrite aujourd’hui un polder multi-centenaire pour lequel la question du devenir se pose à court terme. La zone de 140 ha est actuellement protégée par une digue en terre très ancienne, bâtie au 18ème siècle la digue de la Roche. Lors des plus grandes marées la mer atteint le sommet de l’ouvrage.

Dans la zone protégée par la digue, de nombreux usages plus ou moins récents se côtoient (habitations, exploitations agricoles, camping, golf, etc.). Avec le changement climatique, le niveau de la mer qui monte implique que les territoires littoraux doivent penser puis opérationnaliser des stratégies d’adaptation. Résister (pour combien de temps ?) ou reculer (en s’adaptant) est un choix qui nécessite une réflexion locale anticipée.

Cet événement est en accès libre.

Vous pouvez vous y inscrire sur le site internet www.polderdelancieux.com ou directement à la mairie de Lancieux. .

Rue des Bénédictins Parking du Tertre Corlieu

Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade collective Lancieux a été mis à jour le 2025-05-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme