Balade : comment s’adapter aux changements climatiques Mairie d’Ostwald Ostwald

Balade : comment s’adapter aux changements climatiques Mairie d’Ostwald Ostwald samedi 20 septembre 2025.

Balade : comment s’adapter aux changements climatiques Samedi 20 septembre, 14h00 Mairie d’Ostwald European Collectivity of Alsace

Point de départ : Mairie d’Ostwald. Durée de la balade : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Afin de découvrir les enjeux climatiques actuels, l’Agence du Climat vous invite à déambuler dans les différents quartiers d’Ostwald, afin d’observer concrètement l’impact des hautes températures sur les lieux d’habitation, d’évaluer les risques d’inondation et d’explorer les solutions possibles.

Mairie d’Ostwald 3 rue Albert Gerig, 67540 Ostwald Ostwald 67540 European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://pretix.eu/agenceduclimat/balade-climatique-14/ »}] Des fouilles révèlent une présence humaine à Ostwald dès l’époque celtique. Le village se développe autour d’une source dédiée à saint Oswald, devenue lieu de pèlerinage. Au Moyen Âge, un château fort est édifié puis rasé, donnant naissance à une nouvelle communauté. Illwickersheim, devenu Ostwald en 1839, passe à la Réforme au XVIᵉ siècle et s’émancipe de Strasbourg à la Révolution.

L’essor industriel au XIXᵉ siècle transforme le village, notamment grâce à la Société Alsacienne de Construction Métallique (SACM) et à la gravière du Gérig. La nouvelle mairie, inaugurée dans les années 1950 sur la place De Gaulle, accompagne l’urbanisation rapide et le développement de nombreux équipements publics.

Aujourd’hui, Ostwald compte plus de 10 000 habitants et se distingue par son dynamisme associatif, culturel et économique.

Afin de découvrir les enjeux climatiques actuels, l’Agence du Climat vous invite à déambuler dans les différents quartiers d’Ostwald, afin d’observer concrètement l’impact des hautes températures sur…

© L’Agence du Climat