Balade commentée à Croutoy Croutoy

Informations pratiques

Croutoy

Balade commentée à Croutoy

Place de l’Église Croutoy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

À l’occasion de notre nouveau parcours audioguidé, participez à une balade commentée de 2 heures à la découverte de Croutoy, charmant village perché au-dessus de la vallée de l’Aisne.

Au fil des ruelles paisibles et des sentiers boisés, plongez dans l’histoire de ce village du Soissonnais et laissez-vous conter son patrimoine, ses paysages et les anecdotes qui ont façonné son identité. Entre nature préservée et traces du passé, cette promenade vous offrira un moment agréable, ludique et ressourçant.

Profitez de cette expérience conviviale pour découvrir Croutoy sous un nouveau regard, avant de partager un goûter offert à l’issue de la visite.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de l’Office de tourisme, et laissez-vous guider !

À l’occasion de notre nouveau parcours audioguidé, participez à une balade commentée de 2 heures à la découverte de Croutoy, charmant village perché au-dessus de la vallée de l’Aisne.

Au fil des ruelles paisibles et des sentiers boisés, plongez dans l’histoire de ce village du Soissonnais et laissez-vous conter son patrimoine, ses paysages et les anecdotes qui ont façonné son identité. Entre nature préservée et traces du passé, cette promenade vous offrira un moment agréable, ludique et ressourçant.

Profitez de cette expérience conviviale pour découvrir Croutoy sous un nouveau regard, avant de partager un goûter offert à l’issue de la visite.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de l’Office de tourisme, et laissez-vous guider ! .

Place de l’Église Croutoy 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate our new audio tour, join us for a 2-hour guided walk to explore Croutoy, a charming village perched above the Aisne Valley.

As you wander through the peaceful alleyways and wooded paths, immerse yourself in the history of this village in the Soissonnais region and let us tell you about its heritage, its landscapes, and the anecdotes that have shaped its identity. Set amid unspoiled nature and traces of the past, this walk promises to be an enjoyable, fun, and rejuvenating experience.

Take advantage of this friendly experience to discover Croutoy from a new perspective, before enjoying a complimentary snack at the end of the tour.

Sign up now at the Tourist Office, and let us guide you!

L’événement Balade commentée à Croutoy Croutoy a été mis à jour le 2026-06-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme