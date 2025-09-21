Balade commentée à deux voix L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Sauveterre-de-Rouergue

Balade commentée à deux voix L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Sauveterre-de-Rouergue dimanche 21 septembre 2025.

Balade commentée à deux voix Dimanche 21 septembre, 15h00 L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Départ : 15 h devant l’Ancre, espace d’accueil du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Balade commentée : la bastide de Sauveterre

Partez à la découverte de Sauveterre, de ses particularités architecturales et artistiques lors d’une balade à deux voix, proposée par le Pôle des métiers d’art du Pays Ségali et le Pays d’Art et d’Histoire des Bastides du Rouergue.

Cette promenade vous emmènera entre patrimoine historique et création contemporaine.

L’ANCRE – Pôle des métiers d’art du Pays Ségali Boulevard Lapérouse, 12800 Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie 06 98 61 74 64 http://www.artetsavoirfaire.com/ancre L’Ancre est l’espace d’accueil du public du pôle des métiers d’art du Pays Ségali. Elle regroupe une boutique présentant les créations des artistes et artisans du pôle, une bibliothèque thématique des métiers de l’art et de la création, ainsi que des espaces d’exposition.

Construite par un savant mélange entre architecture moderne et préservation du patrimoine, elle a pour vocation imminente d’abriter, en plus, un espace muséographique permanent depuis le printemps 2023. Parking devant l’Ancre.

️ Balade commentée : la bastide de Sauveterre

© ASF