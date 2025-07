Balade commentée à Gatteville-le-Phare Place Notre-Dame Gatteville-le-Phare

Balade commentée à Gatteville-le-Phare Place Notre-Dame Gatteville-le-Phare samedi 12 juillet 2025.

Début : 2025-07-12 18:00:00

2025-07-12

Gatteville Héritages vous propose une balade pédestre commentée, d’une durée de 2h00, qui partira de la place Notre-Dame de Gatteville où les participants visiteront l’église Saint-Pierre, la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Elle se poursuivra en traversant l’ancienne batterie allemande de la Seconde Guerre Mondiale, puis en longeant le rivage pour aboutir au pied du phare.

La balade se terminera par un retour à la place Notre-Dame, soit en tout environ 5 km de marche.

Place Notre-Dame Gatteville-le-Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 63 48 25 45 boris.bonnin@me.com

English : Balade commentée à Gatteville-le-Phare

Gatteville Héritages offers a 2:00 guided walking tour starting from Place Notre-Dame de Gatteville, where participants will visit Saint-Pierre church and Notre-Dame-de-Bon-Secours chapel. The walk continues past the former German World War II battery, then along the shore to the foot of the lighthouse.

The walk ends back at Place Notre-Dame, for a total of around 5 km.

German :

Gatteville Héritages bietet Ihnen einen kommentierten Spaziergang von 2 Stunden Dauer, der am Place Notre-Dame in Gatteville beginnt, wo die Teilnehmer die Kirche Saint-Pierre und die Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours besichtigen. Anschließend geht es weiter durch die ehemalige deutsche Batterie aus dem Zweiten Weltkrieg und am Ufer entlang bis zum Fuß des Leuchtturms.

Der Spaziergang endet mit einer Rückkehr zum Place Notre-Dame. Insgesamt werden Sie etwa 5 km laufen.

Italiano :

Gatteville Héritages propone una passeggiata guidata di 2 ore con partenza da Place Notre-Dame a Gatteville, dove i partecipanti visiteranno la chiesa di Saint-Pierre e la cappella di Notre-Dame-de-Bon-Secours. Attraverseranno poi l’ex batteria tedesca della Seconda guerra mondiale e cammineranno lungo la riva fino ai piedi del faro.

La passeggiata termina di nuovo in Place Notre-Dame, per un totale di circa 5 km.

Espanol :

Gatteville Héritages ofrece un paseo guiado de 2 horas que parte de la plaza Notre-Dame de Gatteville, donde los participantes visitarán la iglesia de Saint-Pierre y la capilla de Notre-Dame-de-Bon-Secours. A continuación, atravesarán la antigua batería alemana de la Segunda Guerra Mundial y caminarán por la orilla hasta los pies del faro.

El recorrido finaliza de nuevo en la plaza de Notre-Dame, con un total de unos 5 km.

