Balade commentée « à la découverte de Ronce Les Bains », Office de tourisme de Ronce-les-Bains, Ronce-les-Bains

Informations pratiques

Balade commentée « à la découverte de Ronce Les Bains » Samedi 19 septembre, 11h00 Office de tourisme de Ronce-les-Bains Charente-Maritime

Gratuit mais réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire de Ronce-les-Bains en compagnie d’Enora.

Pourquoi La Tremblade a-t-elle souhaité créer sa propre station balnéaire ? Comment expliquer son développement ? Au détour d’une ruelle ou d’une villa, laissez-vous guider et prenez le temps d’observer des détails devant lesquels on passe habituellement sans s’arrêter.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Office de tourisme de Ronce-les-Bains Place brochard 17390 Ronce-les-Bains Ronce-les-Bains 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.royanatlantique.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0546082100 »}]

On plonge dans l’histoire de Ronce-les-Bains en compagnie d’Enora.

© T AVANT