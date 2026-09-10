Balade commentée à la découverte des milieux dunaires, Chapelle du Cap de l’Homy, Lit-et-Mixe
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Cap de l'Homy · Lit-et-Mixe
Informations pratiques
Balade commentée à la découverte des milieux dunaires Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle du Cap de l’Homy Landes
Gratuit. Limité à 20 personnes. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Partez pour une balade commentée à la découverte des spécificités du milieu dunaire : sa formation, sa végétation et la laisse de mer.
Le parcours, d’environ 1,5 km, comprend un passage sur la plage.
Prévoir de l’eau, une casquette et des chaussures adaptées.
Inscription obligatoire au 07 43 40 22 41.
Chapelle du Cap de l’Homy 60 rue de la chapelle 40170 Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0743402241 »}]
Balade commentée à la découverte des spécificités du milieu dunaire, sa formation, ses plantes et la laisse de mer.
©CLNT
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