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Balade commentée à la découverte des milieux dunaires, Chapelle du Cap de l’Homy, Lit-et-Mixe

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Cap de l'Homy · Lit-et-Mixe

Balade commentée à la découverte des milieux dunaires, Chapelle du Cap de l’Homy, Lit-et-Mixe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle du Cap de l'Homy
Adresse
60 rue de la chapelle 40170 Lit-et-Mixe
Ville
40170 Lit-et-Mixe
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Limité à 20 personnes. Sur réservation.

Balade commentée à la découverte des milieux dunaires Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle du Cap de l’Homy Landes

Gratuit. Limité à 20 personnes. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez pour une balade commentée à la découverte des spécificités du milieu dunaire : sa formation, sa végétation et la laisse de mer.

Le parcours, d’environ 1,5 km, comprend un passage sur la plage.

Prévoir de l’eau, une casquette et des chaussures adaptées.

Inscription obligatoire au 07 43 40 22 41.

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Balade commentée à la découverte des spécificités du milieu dunaire, sa formation, ses plantes et la laisse de mer.

©CLNT

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