Balade commentée « À la découverte du protestantisme »

Office de tourisme de Saujon 22 A place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Forfait famille (2 ad + 2 enf) 18€ et 2€ par enfant supplémentaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-04-16 15:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

Date(s) :

2025-04-16 2025-05-21 2025-06-18 2025-09-17 2025-10-15

L’arrivée du protestantisme au XVIeme siècle en France a largement influencé le développement de notre territoire.

+33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

The arrival of Protestantism in France in the 16th century had a major influence on the development of our region.

German :

Die Ankunft des Protestantismus im 16. Jahrhundert in Frankreich hat die Entwicklung unseres Landes stark beeinflusst.

Italiano :

L’arrivo del protestantesimo in Francia nel XVI secolo ha avuto una grande influenza sullo sviluppo della nostra regione.

Espanol :

La llegada del protestantismo a Francia en el siglo XVI tuvo una gran influencia en el desarrollo de nuestra región.

