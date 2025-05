Balade commentée à la découverte du Tannenwald de Marmoutier – Marmoutier, 25 mai 2025 09:00, Marmoutier.

Balade commentée à la découverte du Tannenwald de Marmoutier rue de la gare Marmoutier Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-05-25 09:00:00

fin : 2025-05-25 11:00:00

2025-05-25

Le dimanche 25 mai de 9 h à 11 h, l’association »Le Bonheur est dans le pré » propose une balade commentée animée par Chloé FINK qui se fera une joie de guider les promeneurs à la découverte de ce milieu boisé des collines pré vosgiennes du ban de Marmoutier en cheminant à travers la forêt aux essences de résineux et de feuillus, faune et flore, etc. typiques de ce milieu sylvestre.

Rendez-vous est donné à 9 h sur le parking devant l’ancienne gare de Marmoutier. Sortie gratuite. .

