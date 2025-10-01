Balade commentée A l’écoute de l’inaudible, découverte des chauves souris des prairies de Leyrat Mansac

Balade commentée A l’écoute de l’inaudible, découverte des chauves souris des prairies de Leyrat Mansac mercredi 1 octobre 2025.

Balade commentée A l’écoute de l’inaudible, découverte des chauves souris des prairies de Leyrat

Mansac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Venez découvrir le monde extraordinaire des chauves-souris à l’occasion d’une balade commentée dans les prairies de Leyrat.

A 21h. Durée 3h.

Inscription obligatoire Bruno Labrousse

06 95 67 37 46 05 55 03 09 04

b.labrousse@cen-na.org .

Mansac 19520 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 09 04

English : Balade commentée A l’écoute de l’inaudible, découverte des chauves souris des prairies de Leyrat

German : Balade commentée A l’écoute de l’inaudible, découverte des chauves souris des prairies de Leyrat

Italiano :

Espanol : Balade commentée A l’écoute de l’inaudible, découverte des chauves souris des prairies de Leyrat

L’événement Balade commentée A l’écoute de l’inaudible, découverte des chauves souris des prairies de Leyrat Mansac a été mis à jour le 2025-09-11 par Brive Tourisme