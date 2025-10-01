Balade commentée A l’écoute de l’inaudible, découverte des chauves souris des prairies de Leyrat Mansac
Mansac Corrèze
Venez découvrir le monde extraordinaire des chauves-souris à l’occasion d’une balade commentée dans les prairies de Leyrat.
A 21h. Durée 3h.
Inscription obligatoire Bruno Labrousse
06 95 67 37 46 05 55 03 09 04
b.labrousse@cen-na.org .
Mansac 19520 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 09 04
