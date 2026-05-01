Romagne-sous-Montfaucon

Balade commentée à Romagne sous Montfaucon

Romagne-sous-Montfaucon Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Envie d’une sortie nature et patrimoine à partager en famille ?

Rejoignez-nous pour une balade commentée à la découverte de l’histoire de Romagne-sous-Montfaucon, accompagnés par Marc, notre conteur.Tout public

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Romagne-sous-Montfaucon 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 88 42 22 tourisme@argonne-meuse.fr

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English :

Looking for a nature and heritage outing to share with the whole family?

Join us for a guided walk to discover the history of Romagne-sous-Montfaucon, accompanied by Marc, our storyteller.

L’événement Balade commentée à Romagne sous Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT DU PAYS D’ARGONNE