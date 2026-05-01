Balade commentée à Romagne sous Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon
Balade commentée à Romagne sous Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon dimanche 10 mai 2026.
Romagne-sous-Montfaucon
Balade commentée à Romagne sous Montfaucon
Romagne-sous-Montfaucon Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Envie d’une sortie nature et patrimoine à partager en famille ?
Rejoignez-nous pour une balade commentée à la découverte de l’histoire de Romagne-sous-Montfaucon, accompagnés par Marc, notre conteur.Tout public
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Romagne-sous-Montfaucon 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 88 42 22 tourisme@argonne-meuse.fr
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English :
Looking for a nature and heritage outing to share with the whole family?
Join us for a guided walk to discover the history of Romagne-sous-Montfaucon, accompanied by Marc, our storyteller.
L’événement Balade commentée à Romagne sous Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT DU PAYS D’ARGONNE