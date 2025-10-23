Balade commentée à Saint Brice Arès
Parking du plan de baignade Arès Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.
Tout public Gratuit jusqu’à 11 ans / 5€ à partir de 12 ans. .
Parking du plan de baignade Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
