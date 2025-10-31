Balade commentée à Saint Brice Arès

Parking du plan de baignade Arès Gironde

Tarif : – –

2025-10-31

10h30/12h30

Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.

Tout public Payant à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire. Renseignements au 05 56 60 18 07.

Parking du plan de baignade Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

