Balade commentée à Saint Brice Arès
Parking du plan de baignade Arès Gironde
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
10h30/12h30
Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.
Tout public Payant à partir de 12 ans.
Inscription obligatoire. Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu bassin de baignade de Saint-Brice. .
Parking du plan de baignade Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
