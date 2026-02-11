Balade commentée à Saint Brice Arès
Balade commentée à Saint Brice
Parking du plan de baignade de St Brice Arès Gironde
Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.
Tout public Payant à partir de 12 ans.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Parking du plan de baignade de St Brice Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
