Balade commentée à Saint Brice Arès

Balade commentée à Saint Brice Arès vendredi 6 mars 2026.

Parking du plan de baignade de St Brice Arès Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-03-06
2026-03-06

Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.

Tout public Payant à partir de 12 ans.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu bassin de baignade de Saint-Brice.   .

Parking du plan de baignade de St Brice Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07  info@ares-tourisme.com

English : Balade commentée à Saint Brice

