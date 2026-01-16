Balade commentée à Saint Brice Arès

Balade commentée à Saint Brice

Parking du plan de baignade de St Brice

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Découverte de cette zone humide et de sa biodiversité.

Tout public Payant à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu bassin de baignade de Saint-Brice. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

