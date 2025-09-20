Balade commentée au cœur d’une réserve naturelle régionale Site naturel régional de l’Eiblen – Illfeld Réguisheim

RDV au parking du site naturel régional de l’Eiblen

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Partez à la découverte de la réserve naturelle régionale de l’Eiblen et de l’Illfeld !

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace vous invite à une balade commentée d’environ 4 km au cœur de paysages préservés. En traversant le verger communal irrigué, les berges paisibles de l’Ill et les vastes prairies, vous explorerez la richesse de ce site exceptionnel. Vous comprendrez les enjeux de sa préservation et découvrirez les actions mises en place pour protéger ce patrimoine naturel unique.

Une immersion au plus près de la biodiversité, à ne pas manquer !

Site naturel régional de l’Eiblen – Illfeld Chemin de l’Eiblen, 68190 Ensisheim Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est http://ccchr.fr/ La réserve naturelle régionale de l’Eiblen et de l’Illfeld s’étend sur plus de 81 hectares le long du lit majeur de l’Ill, après la confluence de la Thur. Elle présente une diversité d’habitats naturels, incluant un espace préservé pour le cours sauvage de l’Ill avec des bancs de graviers, des vasières et des berges abruptes, favorisant une faune et une flore spécifiques. On y trouve également des milieux riverains façonnés par l’homme, comme une chênaie-frênaie et d’anciennes prairies inondables irriguées par un réseau de canaux. Un verger conservatoire abrite 47 variétés anciennes de fruits le long du Quatelbach, un cours d’eau artificiel de Mulhouse à Neuf-Brisach.

La réserve est riche en flore variée, incluant des espèces telles que l’ornithogale penchée, la barbarée intermédiaire et la filipendule vulgaire. Elle abrite également une faune diversifiée comprenant des espèces emblématiques comme le castor, le harle bièvre, la pie-grièche écorcheur et le martin-pêcheur d’Europe.

L’ensemble du site est ouvert au public.

Journées européennes du patrimoine 2025

