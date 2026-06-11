Saint-Félix-de-l’Héras

BALADE COMMENTÉE AU PAS DE L’ESCALETTE 2026

Saint-Félix-de-l’Héras Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Passage légendaire, l’ancienne route N9 vous offre un voyage à travers le temps et l’espace, grâce à une carte comme vous n’en avez jamais manipulée !

Sur l’ancienne route N9 qui a vu des générations de vacanciers traverser la France, circulez à la recherche des marques des travaux, du XIXe siècle au percement du fameux tunnel. Mais comment faisaient les peuples de l’époque moderne, ou même du Moyen Age, lorsque le terrible seigneur de l’Héras rançonnait les voyageurs ?

Peut-on imaginer les chariots romains, lourdement chargés, gravir cette côte ? ou les populations s de la Préhistoire, avec les premiers troupeaux ?

Que disent les récits de voyageurs, les cartes… mais surtout… LA carte ?

Tout public. Attention pas d’accès PMR. .

Saint-Félix-de-l’Héras 34520 Hérault Occitanie

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English :

A legendary route, the old Route N9 takes you on a journey through time and space, thanks to a map unlike any you’ve ever seen!

L’événement BALADE COMMENTÉE AU PAS DE L’ESCALETTE 2026 Saint-Félix-de-l’Héras a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC