Balade commentée Bourbon insolite en cœur de ville Place de la Mairie Bourbon-Lancy
Balade commentée Bourbon insolite en cœur de ville Place de la Mairie Bourbon-Lancy samedi 15 novembre 2025.
Balade commentée Bourbon insolite en cœur de ville
Place de la Mairie Centre ville Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Au cours d’une balade d’environ 2km, laissez vous conter Bourbon-Lancy du XVIIIème au XXème siècle. .
Place de la Mairie Centre ville Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 18 27 tourisme.bourbon@gmail.com
English : Balade commentée Bourbon insolite en cœur de ville
German : Balade commentée Bourbon insolite en cœur de ville
Italiano :
Espanol :
L’événement Balade commentée Bourbon insolite en cœur de ville Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-08-20 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I