Balade commentée, Castor et Compagnie Broquiès
Balade commentée, Castor et Compagnie Broquiès samedi 4 avril 2026.
Balade commentée, Castor et Compagnie
Broquiès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez découvrir l’habitat naturel du castor !
Samedi 4 avril 2026 De 9h à 12h
À l’occasion de la journée internationale du castor, le Syndicat Tarn Médian et le naturaliste local Jean-Marc Cugnasse vous invitent à explorer les bords du Tarn. Cette immersion au cœur de la rivière permet de découvrir l’environnement du castor et d’apprendre à identifier les indices de présence de ses différents habitants.
Détails de la sortie
Parcours Sentier facile d’environ 2 km.
Équipement conseillé Prévoir des jumelles et des bottes pour profiter pleinement de l’observation.
Moment de partage La balade sera suivie d’un repas partagé tiré du sac.
Informations pratiques
Rendez-vous Base Canoë Le Navech, 12480 Broquiès.
Public Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements 05 65 49 38 50 ou 06 07 60 75 33. .
Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 38 50
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English :
Come and discover the beaver’s natural habitat!
L’événement Balade commentée, Castor et Compagnie Broquiès a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Broquiès (Aveyron)
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