Balade commentée, Castor et Compagnie

Broquiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez découvrir l’habitat naturel du castor !

Samedi 4 avril 2026 De 9h à 12h

À l’occasion de la journée internationale du castor, le Syndicat Tarn Médian et le naturaliste local Jean-Marc Cugnasse vous invitent à explorer les bords du Tarn. Cette immersion au cœur de la rivière permet de découvrir l’environnement du castor et d’apprendre à identifier les indices de présence de ses différents habitants.

Détails de la sortie

Parcours Sentier facile d’environ 2 km.

Équipement conseillé Prévoir des jumelles et des bottes pour profiter pleinement de l’observation.

Moment de partage La balade sera suivie d’un repas partagé tiré du sac.

Informations pratiques

Rendez-vous Base Canoë Le Navech, 12480 Broquiès.

Public Gratuit et ouvert à tous.

Renseignements 05 65 49 38 50 ou 06 07 60 75 33. .

Broquiès 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 38 50

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English :

Come and discover the beaver’s natural habitat!

L’événement Balade commentée, Castor et Compagnie Broquiès a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)