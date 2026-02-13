Balade Commentée : Castors et compagnie !, Brousse le chateau, Brousse-le-Château

Balade Commentée : Castors et compagnie ! Samedi 4 avril, 09h00 Brousse le chateau Aveyron

participation libre et gratuite sans inscription

À l’initiative du Syndicat mixte du bassin Tarn médian, une balade naturaliste est proposée le matin du samedi 4 avril, pour une découverte ludique et conviviale de l’environnement des abords du Tarn. Cette balade est animée par les techniciennes du syndicat, en collaboration avec Jean Marc Cugnasse, naturaliste local. Pour un temps d’échange et de partage de connaissances naturalistes : effets des nombreux aménagements qui ont modifié les fonds de vallées et les cours d’eau, importance de la ripisylve, découverte des espèces témoignant de la richesse de ce site (oiseaux, traces de mammifères,) en faisant un focus tout particulier sur le Castor réintroduit sur la rivière Tarn et de retour depuis une trentaine d’années sur les cours d’eau du Syndicat. Son action sur les milieux naturels le fait nommer « l’architecte des rivières » car elle permet à un cortège d’espèces (végétaux, invertébrés, poissons, oiseaux, mammifères) d’habiter ensemble leur rivière ravivée. Cette dynamique biologique aujourd’hui reconnue confère à ce mammifère strictement aquatique d’être considéré comme une espèce « clé de voute » (une espèce dont la disparition compromettrait la structure et le fonctionnement d’un écosystème).

Cette matinée pourra sensibiliser les personnes présentes à l’importance de considérer le fonctionnement de la rivière et de ses plaines alluviales à l’échelle globale de son bassin versant, dans un espace-temps qui lui est propre et dans le respect de son tracé spontané. La « collaboration » avec la flore et la faune sauvages doit être mieux comprise afin que, ensemble, nous sachions mieux vivre avec les processus naturels.

La matinée sera suivie d’un picnic tiré du sac afin de poursuivre nos échanges autour d’un pot offert !

Pour toute information, contacter l’équipe du syndicat au 05 65 49 38 50 ou contact@tsdr.fr

